Rebentamento de tubo de caldeira deixa homem em estado grave em Coruche

O rebentamento de um tubo de uma caldeira de aquecimento de águas para cortiça deixou um homem em estado grave, na Corticeira Amorim Florestal, na Zona Industrial de Coruche.



O alerta foi dado pelas 22h30 desta quinta-feira. A vítima, de 34 anos, foi transportada pelo helicóptero do INEM sediado em Évora para a Unidade de Queimados no Hospital de São José, em Lisboa.





No local estiveram os Bombeiros de Coruche, com 12 operacionais apoiados por cinco veículos, a GNR de Coruche e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira.