Reboque e carros da GNR avariados em Albufeira

Quase todos os veículos têm mais de meio milhão de quilómetros.

Por Ana Palma | 08:36

Da cerca de dezena e meia de viaturas que o Destacamento da GNR de Albufeira tem, a grande maioria está avariada. Segundo o CM apurou, apenas três ou quatro funcionam em condições.



Além disso, quase todos os veículos do destacamento tem já mais de meio milhão de quilómetros. Neste momento, soube o CM, vários veículos estão em reparação em oficinas em Vale de Santa Maria e Ferreiras.



Outro dos problemas, e um dos maiores, do destacamento prende-se com o reboque, que também está avariado, uma vez que em Albufeira há muitos problemas de estacionamento abusivo.



"Pessoas que querem ir trabalhar não conseguem sair de casa porque estacionam os carros em frente às garagens e a GNR não consegue ajudar porque não há reboque", referiu ao CM, sob anonimato, um morador que já viveu o problema.



Até a viatura mais nova do destacamento já deu problemas - esteve na marca, no verão, porque queimava lâmpadas. Em outros veículos que estão a ser usados, há casos em que os limpa-vidros ou chofagem têm problemas. E duas motos estão muito degradadas.



Contactada pelo CM, fonte do Comando-Geral da GNR admitiu que "a frota atribuída ao Destacamento Territorial de Albufeira não apresenta, de momento, uma operacionalidade de 100%", tendo a situação sido "sanada com o balanceamento de viaturas pertencentes ao comando daquele Destacamento, medida que permite garantir o cumprimento das missões atribuídas àquela subunidade".