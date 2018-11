Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR com apenas oito carros e sem meios no Baixo Alentejo

Patrulhas de 35 postos estão sem meios para fazer face a uma área com 10 mil km2.

Por António Lúcio | 08:56

O Comando da GNR de Beja, com os destacamentos de Aljustrel, Almodôvar, Beja, Odemira e Moura, e um total de 35 postos territoriais, tem só oito viaturas para patrulhar uma área com cerca de 10 mil km2, no maior distrito do País em área.



Assim, "está fortemente comprometida a segurança dos cidadãos", diz ao CM fonte da GNR. E André Ribeiro, da Associação Sócio-Profissional Independente da Guarda, confirma a situação "degradante". "Há viaturas paradas por falta de pastilhas de travão ou embraiagem e não há ordem de reparação, o que é ridículo".



O destacamento de Moura, que cobre 1000 km2, tem 11 postos e só duas viaturas. As outras "estão encostadas há vários meses". Em Odemira, há duas viaturas para seis postos. E "isto quando não está uma parada à espera de reparação", diz André Ribeiro.



Ainda em Odemira, já teve de sair o carro do posto de Vila Nova de Milfontes percorrer 50 km para ir buscar militares no posto de Colos e levá-los às ocorrências. André Ribeiro não compreende o facto de não poderem usar as viaturas destinadas aos comandantes dos destacamentos.