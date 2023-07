Recapturado recluso que fugiu de prisão na Madeira

O recluso que fugiu, na manhã desta quinta-feira, do Estabelecimento Prisional do Funchal, na Madeira, foi recapturado esta noite.O fugitivo, de 29 anos, estava em prisão preventiva pelos crimes de roubo e extorsão. Colocou-se em fuga por volta das 7h.

Ao que o CM apurou, os reclusos têm acesso fácil a materiais de construção civil porque a cozinha do estabelecimento está em obras. Foi com recurso a estas ferramentas que o homem terá consumado o seu plano de fuga.



Frederico Morais, coordenador de Lisboa e Ilhas do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional disse ao CM que "vêm alertando para a falta de efetivos ao longo dos últimos dois anos" e que "cada vez mais a segurança dos estabelecimentos está em causa".