Uma reclusa da cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, está grávida de três meses. A mulher está detida há vários anos, não teve qualquer saída precária, não recebeu qualquer visita íntima desde que foram instauradas as medidas de prevenção à Covid-19 em março e afirma que o progenitor do bebé é um guarda daquele estabelecimento prisional.