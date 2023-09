Um recluso do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, Açores, agrediu um guarda prisional com uma bengala ortopédica de quatro pés, atingindo-o no rosto e no pescoço. A agressão ocorreu quinta-feira e o guarda não necessitou de assistência hospitalar.O recluso, segundo fonte oficial da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, foi colocado numa cela solitária enquanto decorre um processo disciplinar. Os factos foram comunicados ao Ministério Público para efeitos criminais.