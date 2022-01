Recluso de 24 anos constrói arma na cadeia

O Tribunal Judicial de Leiria condenou um homem de 24 anos a seis meses de prisão pelo crime de detenção de arma proibida quando estava preso no Estabelecimento Prisional de Leiria -- Jovens, anunciou hoje a Procuradoria da Comarca.

Numa informação disponibilizada no seu sítio na Internet, a Procuradoria da República da Comarca de Leiria referiu que "o Tribunal deu como provado que o arguido, em outubro de 2019, tinha em seu poder", no interior daquele estabelecimento prisional, "onde estava preso, um instrumento de fabrico artesanal, em alumínio", com uma lâmina de cerca de quatro centímetros, "aguçada e perfurante na extremidade".

"O arguido havia fabricado essa arma apenas com o objetivo de a usar para molestar fisicamente terceiros", adiantou a fonte, explicando que, "anteriormente, já tinha sido condenado pela prática de vários crimes, de diversa natureza, inclusive de detenção de arma proibida, estando a cumprir uma pena de prisão aquando do cometimento dos factos".

O jovem estava também acusado pelo crime de ameaça agravada, do qual foi absolvido.

A sentença, do Juízo Local Criminal de Leiria, foi proferida em 02 de dezembro de 2021 e ainda não transitou em julgado.

O processo, na fase de inquérito, foi dirigido pelo Ministério Público da 2.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria.