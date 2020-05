Recluso perdoado devido à pandemia de covid-19 detido por roubo violento em Lisboa

Um homem de 39 anos, que havia sido libertado da cadeia em meados de abril, no âmbito do perdão de penas devido ao risco de propagação da Covid-19 nas prisões, foi detido pela PSP de Lisboa após ter assaltado com violência um estrangeiro a residir em Portugal, apurou oO crime ocorreu quarta-feira, na Baixa, e a vítima ficou sem um telemóvel avaliado em 1100 euros. Apesar de agredida, forneceu aos investigadores criminais da PSP pormenores que lhes permitiram identificar de imediato o assaltante. Era o mesmo homem que tinham perseguido durante meses, conseguindo imputar-lhe 30 crimes, entre furtos e oito roubos.Foi condenado a uma pena efetiva inferior a dois anos, que começou a cumprir a 17 de março. Com a publicação da lei de perdão de penas de prisão, a 10 de abril, o homem cumpria os requisitos (menos de dois anos para o fim da pena) e foi libertado.Esteve menos de um mês na cadeia. Ficou ontem em prisão preventiva. A lei especial libertou 1158 reclusos por perdão de pena, 617 em saídas administrativas de 45 dias e 14 indultados pelo Presidente da República, num total de 1789.