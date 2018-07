Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recluso que fugiu da prisão em Sintra apanhado em restaurante de Cascais

Guarda prisional prendeu homem que estava a ser procurado desde maio.

11:41

Um guarda prisional da cadeia de Sintra prendeu um recluso, de 39 anos, que estava a ser procurado desde maio, por não regressar de uma saída precária, após encontrá-lo num restaurante de Bicesse, em Cascais.



O guarda estaria de folga no momento em que, juntamnete com a sua mulher, foram jantar a um restaurante de Cascais onde estaria o recluso, acompanhado pela sua mulher e um filho menor, esta quarta-feira à noite.



O fugitivo ainda tentou agredir o agente da autoridade, seguindo depois para a cadeia de Sintra, já acompanhado por uma equipa da GNR.



Mário Fernandes, o detido, regressou à prisão para acabar de cumprir dois anos por furtos, pena que pode vir a ser agravada devido a mais dois processos relacionados com o mesmo crime.