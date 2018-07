Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher faz queixa por agressões físicas e psicológicas em prisão de Tires

Ex-reclusa diz que era algemada dentro da cela e agredida com tubos de mangueiras de água, toalhas, listas telefónicas e com murros.

Uma mulher, de 37 anos, que entre 25 de junho e 2 de julho cumpriu pena de prisão na cadeia de Tires, pelo crime de condução sem habilitação legal, apresentou esta quinta-feira queixa na PSP e no Ministério Público das Caldas da Rainha por agressões físicas e psicológicas de que terá sido vítima.



Cláudia Loureiro diz que "todos os dias era algemada dentro da cela e agredida com tubos de mangueiras de água, toalhas, listas telefónicas e com murros nas costas, cabeça e braços".



Ao CM, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais garante que o conteúdo das acusações "é falso e calunioso".