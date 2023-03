O recluso, condenado por furtos, que no sábado à tarde pegou fogo ao colchão e a roupas numa cela do 4.º piso do Hospital-Prisão de Caxias, Oeiras, causando um fogo que provocou 34 feridos, foi ainda no mesmo dia transferido de prisão. Já com antecedentes por agressões no sistema prisional (em novembro esmurrou um guarda que desmaiou), o recluso foi levado para a clínica psiquiátrica da cadeia de Santa Cruz do Bispo, Porto.









Foi seguido por outros cinco presos, devido aos danos no Hospital-Prisão de Caxias.

Entretanto, apurou o CM, os nove feridos levados ao Hospital Amadora-Sintra devido à inalação de fumos - cinco guardas, dois enfermeiros, um auxiliar e um preso - tiveram todos alta até ao início da madrugada de domingo. Receberam oxigénio no Serviço de Urgência.