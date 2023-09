Recluso volta da hemodiálise com 100 gramas de droga em carcaça

Um recluso da cadeia de Lisboa que tem de ser submetido a tratamentos de hemodiálise três vezes por semana foi apanhado no regresso à prisão com perto de 100 gramas de haxixe, quatro doses de heroína e duas de cocaína escondidas num pão – carcaça – que lhe tinha sido entregue no final do tratamento.O caso ocorreu na sexta-feira e levou a que o detido, com cerca de 40 anos e que cumpre uma pena por tráfico de droga, fosse colocado numa cela disciplinar enquanto decorre o inquérito interno. O próprio terá confessado que esta já seria a terceira vez que introduzia droga na prisão com este método, suspeitando-se que a droga tenha sido entregue por alguém próximo da clínica, localizada no Saldanha. A situação foi comunicada à Polícia Judiciária.