Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reclusos apanhados com telemóveis no ânus na cadeia do Montijo

Homens que cumpriam pena aos fins-de-semana por conduzirem com álcool foram apanhados em revista.

Por M.C. | 09:28

Dois reclusos, condenados a cumprir penas de prisão aos fins de semana por crimes de condução com taxa-crime de álcool, foram apanhados a tentar introduzir telemóveis na cadeia do Montijo, enfiados no ânus.



A situação foi detetada pela guarda prisional no fim de semana passado. Quando se apresentaram no estabelecimento prisional, os dois reclusos passaram por pórticos de deteção de metais. E ambos acusaram a presença de objetos no corpo.



Com um detetor especial, os guardas encontraram um telemóvel e um carregador no ânus de um dos reclusos; e um telemóvel no ânus do outro.



Ambos sofreram de imediato a abertura de um processo judicial, tendo o caso sido comunicado ao tribunal responsável pelas penas aplicadas aos reclusos.