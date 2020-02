Reclusos julgados por tráfico de droga

Dois reclusos com um longo cadastro criminal vão ser julgados no Tribunal de Santarém por terem sido apanhados com droga no interior do Estabelecimento Prisional de Torres Novas, onde estavam a cumprir pena, em março de 2018.Os arguidos, de 29 e 39 anos, tinham vários pedaços de haxixe escondidos nos sapatos que calçavam, durante uma rusga de combate à entrada de drogas e outras substâncias ilícitas na prisão.A droga seria suficiente para 60 doses, segundo o Despacho de Acusação do Ministério Público, que os acusa de um crime de tráfico de estupefacientes agravado.