Reclusos vão ser pagos para instalarem telefones nas celas

A população reclusa vai ser paga para trabalhar na instalação de telefones fixos nas celas dos estabelecimentos prisionais.Esta é uma das cláusulas decorrentes do concurso, publicado na sexta-feira em ‘Diário da República’, para a concessão do serviço público de comunicações de voz em espaço de alojamento prisional.A entidade concessionária pagará as infraestruturas de redes e de cablagem e vai ajudar a formar reclusos na áreas das tecnologias de informação e comunicação.Na fase-piloto, foram instalados 824 telefones em cinco cadeias. Segundo um comunicado do Ministério da Justiça, foi também definido um plano de investimento em edifícios e equipamentos prisionais de 53,5 milhões.A este valor acrescem 24 milhões relativos ao encerramento do EPL.