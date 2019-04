Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recolha de fundos para alunos desalojados no Porto

Universitários ficaram sem casa e vários pertences devido a incêndio.

Por Darcielle Costa e Ágata Rodrigues | 09:30

Depois de um incêndio ter deixado seis universitários sem alojamento, no Porto, está em curso uma recolha de fundos para tentar minimizar os prejuízos resultantes para os estudantes.



O caso ocorreu no dia 11 de abril, na rua da Fonte do Outeiro, em Paranhos.



Entretanto, os alunos de Medicina e Engenharia - provenientes, por exemplo, da Madeira, dos Açores e de Chaves - regressaram às respetivas terras de origem nesta altura da Páscoa, sendo que, através da plataforma online GoFundMe, há quem já esteja a ajudar - 459 euros de uma meta de 12 mil (o prejuízo é maior) - os jovens que perderam computadores, roupas, calçado, telemóveis, óculos ou dinheiro, além de que não encontram casa a um preço tão razoável como a que tinham.