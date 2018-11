Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recompensa de 400 euros para quem denunciar autor da morte de gato

Animal foi encontrado preso a uma rede com um mosquetão agarrado à coleira, na Guarda.

A Associação Protetora dos Animais da Guarda está a oferecer uma recompensa a quem tiver informações válidas que ajudem a encontrar o autor da morte do gato na avenida de São Miguel, na Guarda.



O animal foi encontrado preso a uma rede com um mosquetão agarrado à coleira e o caso está a deixar os habitantes da cidade em choque. Para Marisa Paulo, de 36 anos, presidente da Qoasmi (Quando os animais são mais importantes), "continua a imperar o sentimento de impunidade, que permite que as pessoas façam coisas bárbaras e não sejam punidas".



A responsável acredita que o animal "foi preso deliberadamente à vedação com um mosquetão e que, ao tentar soltar-se, morreu asfixiado".