Rede de tráfico apanhada com armas e 2010 euros em Lisboa

A PSP de Lisboa prendeu três homens, e constituiu mais dois arguidos, por integrarem uma rede que vendia droga na rua, na Bela Vista, Chelas e Bairro do Armador.Foram feitas nove buscas, que levaram à apreensão de 202 doses de heroína e cocaína, 2010 euros, 36 engenhos pirotécnicos, um sabre, um bastão extensível, uma espingarda, e 169 cartuchos.Dois detidos ficaram com TIR, e o outro com apresentações.