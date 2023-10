Dois pastores, de nacionalidade brasileira, de uma igreja evangélica foram condenados, em Lisboa, por um esquema criminoso que, durante sete anos, trouxe ilegalmente para Portugal pelo menos 150 imigrantes.





José Flores e Óscar Gonçalves estão entre os 23 arguidos e 16 empresas acusados por tráfico de seres humanos e angariação de mão de obra ilegal. O esquema passava pela criação de empresas - 400 segundo o processo - para angariar trabalhadores. De acordo com o acórdão, ao qual oteve acesso, a rede cobrava entre 375 e cinco mil euros para criar as empresas e 500 €/pessoa para renda de quarto e regularização. José Flores foi condenado a 4 anos e 9 meses e Óscar Gonçalves a 4 anos e meio de prisão. Ambas as penas foram suspensas. Os restantes arguidos tiveram penas mais leves. Esta igreja está a ser investigada no estrangeiro.