Em apenas seis dias, foram apreendidas mais de 12 toneladas de haxixe no Algarve. A mais recente apreensão ocorreu ao largo de Olhão, esta terça-feira de manhã, após ser detetada à deriva uma lancha rápida carregada de droga.



A primeira embarcação foi detetada a entrar no rio Guadiana, na madrugada do dia 27 de outubro, por militares da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR.









