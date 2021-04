Reformada detida por atear quatro fogos florestais quando ia às compras em Gondomar

Uma mulher, de 70 anos, foi detida pela Policia Judiciária do Porto por ser suspeita de ter ateado quatro fogos florestais junto a uma grade superfície comercial em Fânzeres, Gondomar. A arguida, que sofre de problemas mentais, usava um isqueiro para incendiar o mato junto ao hipermercado, no final da ida às compras.

Foi apanhada fora de flagrante delito, no cumprimento de mandado de detenção, e hoje vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para lhe serem aplicadas as medidas de coação.

Três das ignições terão sido provocadas no verão de 2019. Na altura, os indícios aponytaram logo para a suspeita que parou com a atividade criminosa. Voltou a atacar no passado dia 21 de março.