Regresso dos fogos: calor e vento espalham chamas pelo Algarve

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Estava a trabalhar com uma motorroçadora quando o equipamento sobreaqueceu após três horas de utilização, lançando fagulhas através do escape e dando assim início ao primeiro grande incêndio do ano, no Algarve. O homem, de 44 anos, que estava sozinho a fazer trabalhos de gestão de combustível numa zona de mato em Vilarinha, Aljezur, deu o alerta às autoridades e ainda tentou extinguir as chamas com recurso a uma mangueira....