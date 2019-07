Relação de Guimarães reduz e suspende pena de reincidente em condução sem carta e com álcool

O Tribunal da Relação de Guimarães decidiu reduzir e suspender a pena de prisão que tinha sido aplicada em Vila Verde a um homem apanhado a conduzir embriagado e sem carta e já condenado por oito ocorrências de género.Por acórdão de 10 de julho, esta segunda-feira consultado pela Lusa, a Relação fixa a pena em um ano e nove meses de prisão, suspensa na sua execução, mediante sujeição do arguido a regime de prova.Um regime que passará pela obrigação de diligenciar pela obtenção de carta de condução e/ou de moderar o consumo de bebidas alcoólicas.O arguido fica ainda proibido de conduzir veículos com motor durante um ano e três meses.Na primeira instância, o Tribunal de Vila Verde tinha condenado o arguido a dois anos e meio de prisão efetiva e na pena acessória de dois anos de proibição de conduzir qualquer veículo motorizado na via pública.O arguido soma, desde 1998, oito condenações por condução sem carta ou em estado de embriaguez.A última tinha acontecido em 2012, tendo-lhe sido aplicada a pena de 18 meses de prisão efetiva.Em novembro de 2018, voltou a ser apanhado a conduzir sem carta e com uma taxa de alcoolemia de 2,55 gramas por litro de sangue.Após condenação a prisão efetiva, recorreu para a Relação de Guimarães, que considerou que o arguido tem várias outras atenuantes, além da confissão integral dos factos e da inserção familiar tidas em conta na primeira instância.A Relação relevou a ausência de consequências a nível da sinistralidade estradal da prática dos crimes, a "muito modesta" condição pessoal e económica do arguido e os seus "reconhecidos hábitos regulares de trabalho".Os juízes desembargadores valoraram ainda o facto de desde a última condenação já terem decorrido mais de seis anos e de estes crimes "não serem os que mais perturbam a paz e segurança dos cidadãos"."Os crimes em causa são a condução sem habilitação legal e a condução em estado de embriaguez, aquele com maior preponderância. São crimes muito frequentes no nosso país, mas não dos mais impactantes na sociedade o que, aliás, se encontra projetado nas respetivas molduras penais", sublinha.A Relação diz ainda que, até agora, nunca foi imposta ao arguido uma condição que diretamente o levasse a ultrapassar a propensão para delinquir."De facto, deixará necessariamente de praticar este tipo de crimes quando obtiver carta de condução e moderar o consumo de bebidas alcoólicas. Mas para tanto deverá ser levado a inscrever-se em escola de condução e frequentar aulas e deverá ser confrontado com a necessidade de perceber se vive uma situação de dependência etílica que tenha que debelar", acrescenta.Admite que o arguido "já demonstrou que o não consegue fazer sozinho", mas sublinha que a sociedade e os tribunais "dispõem de técnicos capazes de elaborar para a vida do arguido um plano individual de reinserção social, de o fiscalizar e apoiar".Isto é, conclui, "a situação concreta do arguido reclama, há muito, a implementação de um regime de prova"."O regime de prova apresenta-se, assim, como a solução mais razoável, mais educativa, que não desiste do arguido, nem choca a sociedade, que se centra no condenado, na ultrapassagem das suas fragilidades, pela especial vigilância e controlo a que fica sujeito por parte dos técnicos de reinserção social", refere ainda o acórdão da Relação.