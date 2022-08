Restabelecida circulação de comboios na Linha do Norte após corte devido a incêndio

A circulação "sem restrições" de comboios na linha do norte, que tinha estado cortada face à reativação do incêndio de Ourém, foi restabelecida a partir das 20h12, disse este domingo à Lusa fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP).

"O incêndio entre Caxarias e Albergaria dos Doze foi dominado nas imediações da via férrea", disse a mesma fonte, referindo que "a tensão foi reposta" e "restabelecida a circulação normal sem restrições a partir das 20h12".

A circulação ferroviária na linha do norte estava cortada desde as 15h18 devido à reativação do incêndio em Caxarias, concelho de Ourém, distrito de Santarém, e Albergaria dos Doze, concelho de Pombal, distrito de Leiria.

Pelas 19:00, estavam retidos cinco comboios ao longo da Linha do Norte e a CP tentou arranjar autocarros para fazer o transbordo rodoviário dos passageiros.

No entanto, com o restabelecimento da circulação acabou por não ser necessário ativar o transbordo rodoviário e estes cinco comboios vão retomar o seu caminho, de acordo com fonte oficial da CP.

O incêndio no concelho de Ourém tinha entrado em resolução no sábado e reativou-se ao início da tarde de hoje. Na sexta-feira, a linha do norte também esteve cortada devido ao mesmo incêndio, o que obrigou a CP a providenciar o transbordo rodoviário para os passageiros que circulavam nos comboios que tiveram de parar.