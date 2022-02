Restabelecida circulação na N2 após acidente que provocou uma vítima mortal em Évora

A circulação na Estrada Nacional 2 (N2) foi restabelecida hoje pelas 17h00, mais de quatro horas após o alerta do acidente que provocou uma vítima mortal, em Viana do Alentejo, confirmou à Lusa fonte da GNR de Évora.

A via esteve interrompida desde as 12h40, após a colisão entre um ligeiro de passageiros e um motociclo, que causou a morte do condutor do veículo de duas rodas, um homem de 37 anos, acrescentou a mesma fonte.

O acidente ocorreu ao quilómetro 545,1, na freguesia de Alcáçovas, concelho de Viana do Alentejo, e mobilizou seis viaturas e onze operacionais, segundo informação divulgada no site da Proteção Civil.

Do acidente não resultaram mais quaisquer vítimas ou feridos, indicou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, que adiantou ainda que foi mobilizada para o local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital do Espírito Santo de Évora.