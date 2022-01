Homem com ferimentos graves em acidente de trabalho em Vendas Novas

Um homem sofreu esta qiarta-feora ferimentos graves por ter caído de uma árvore, num acidente de trabalho, na Herdade de Bragança, no concelho de Vendas Novas, distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para o acidente foi dado às 14h47 e que o homem foi transportado para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Contactada pela Lusa, fonte da GNR precisou que a vítima, de 45 anos, de nacionalidade estrangeira, caiu de um pinheiro.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o sinistro, adiantou a fonte do CDOS.

Para o local, foram mobilizados oito operacionais, dos bombeiros, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica, apoiados por três veículos, um deles a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.