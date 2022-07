Restabelecida circulação rodoviária no IC8 no distrito de Leiria

A circulação rodoviária no Itinerário Complementar (IC) 8 entre Ramalhais, no concelho de Pombal, e Ansião, no distrito de Leiria, que esteve cortada devido aos incêndios, foi restabelecida às 21h44, adiantou à Lusa a Proteção Civil.

O troço do IC8 foi cortado pelas 15h45, segundo o capitão Rui Costa, do Comando Territorial de Leiria da GNR..

O IC8 foi interditado ao trânsito ao final da tarde de terça-feira e reabriu já na madrugada de hoje, para ser novamente cortado agora.

Portugal continental está em situação de contingência até às 23:59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

A maioria dos distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.