Restaurante em Lisboa que recusou fechar terá de pagar multa que pode ir até aos 20 mil euros

O proprietário do restaurante Lapo, em Lisboa, que recusou fechar durante o Esta do Emergência decretado a 14 de janeiro, terá agora de pagar uma multa que pode ir até aos 20 mil euros."Na sequência do levantamento do auto por contraordenação ao proprietário do Restaurante LAPO, por incumprimento da suspensão do estabelecimento de restauração determinado pelo Estado de Emergência decretado no passado dia 14 de Janeiro, a PSP notificou, no dia de ontem, aquele responsável", lê-se na nota enviada pela PSP este domingo.O proprietário do estabelecimento de restauração incorre numa coima cujo montante varia entre os dois mil e os 20 mil euros.