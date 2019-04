Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Retail ardido em Portimão vai ser recuperado

Grupo belga quer reativar espaço e já contactou câmara.

Um grupo belga pretende reconstruir o Retail Park de Portimão, situado no sítio de Chão das Donas, junto à EN125, que ardeu por completo em 2012, apurou o CM.



A Câmara de Portimão já foi contactada pelo investidor, que dispõe atualmente de um total de 65 espaços comerciais, situados em 10 países da Europa.



"Existe uma empresa que adquiriu o espaço e que está a fazer estudos de mercado para decidir o tipo de atividade que vai aí desenvolver", confirmou ao CM fonte da autarquia.



Representantes do grupo Mitiska REIM já estiveram reunidos com responsáveis da câmara, a quem manifestaram essa intenção de reativar o retail.



O espaço foi arrasado por um violento incêndio na madrugada de 23 de setembro de 2012. Sete grandes espaços comerciais existentes no retail foram destruídos.



O combate às chamas obrigou à mobilização de mais de uma centena e meia de bombeiros, de todas as corporações do Algarve. A investigação da PJ acabou por afastar a hipótese de crime.



Na altura do incêndio, este era o maior retail park do Algarve. Foi construído, em 2006, pelo empresário Alexandre Alves, conhecido por ‘Barão Vermelho’, que depois o vendeu a um fundo imobiliário.



Após a destruição causada pelo fogo, os destroços ficaram abandonados, gerando muitas queixas da população de Chão das Donas.



Finalmente, em 2014, o antigo retail foi alvo de trabalhos de limpeza, permanecendo o espaço, desde então, sem qualquer utilização.