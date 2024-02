Retomadas buscas para encontrar pessoa desaparecida no Douro em Gaia

As buscas para encontrar uma pessoa que desapareceu sábado à noite no rio Douro, na Afurada, Vila Nova de Gaia, foram esta segunda-feira retomadas e vão manter-se até ao pôr-do-sol, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima. As buscas tinham sido interrompidas no domingo.

A equipa de Polícia Marítima (PM) retomou as buscas cerca das 09h00, mas de forma apeada e de viatura, nomeadamente na zona de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, em Vila Nova de Gaia.

"O rio encontra-se muito sujo, o que dificulta as buscas na água", disse a fonte da PM.

O alerta para o desaparecimento foi dado no sábado pelas 21h59.