Revolta pode bloquear EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António durante o verão

O Movimento de Cidadania dos Utentes da EN125 - Sotavento ameaça avançar com protestos, que podem ter um grande impacto durante o verão, caso o Governo não assuma que vai resgatar a obra de requalificação da estrada algarvia, entre Olhão e Vila Real de Santo António, prometida há vários anos.sabe que o bloqueio da EN125 é uma hipótese que está a ser ponderada."Há dez anos que andam a enganar e a gozar com os algarvios. É preciso dar um murro na mesa e fazer alguma coisa que tenha impacto forte", admitiu aoHugo Pena, dirigente do Movimento de Cidadania dos Utentes da EN125 - Sotavento."Por uma questão de interesse nacional, o Governo tem de resgatar esta obra de requalificação da EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António e entregar a responsabilidade da mesma à IP, tal como fez em 2013 com a obra do túnel do Marão", defende Hugo Pena.Os utentes da EN125 recordam que o anterior ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, prometeu três vezes que as obras de requalificação da EN125 iriam ter início: primeiro em 2017, depois em 2018 e, por último, até final de 2019.Segundo o Movimento de Cidadania dos Utentes da EN125 – Sotavento, "os algarvios não vão aceitar mais obras de urgência, que mais não passam de operações de cosmética barata para enganar os tolos com meia dúzia de bolos".