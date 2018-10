Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhos na EN125 são uma “miragem” em Olhão

Requalificação espera agora por resultado do recurso enviado ao Tribunal de Contas.

Por Tiago Griff | 08:37

Foi o esperado, ou seja, foi mais do mesmo. Um digladiar de forças políticas, com acusações de parte a parte, e uma certeza: a requalificação da EN125 vai ser uma miragem nos próximos anos".



Este é o resumo que Hugo Pena fez ao CM da audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, na Assembleia da República, esta quarta-feira, onde o Movimento de Cidadania dos Utentes da EN125 - Sotavento foi chamado para discutir o constante atraso do início dos trabalhos de requalificação de fundo, no troço daquela via, entre Olhão e Vila Real de Santo António.



Esta obra tem estado num imbróglio legal, após o Tribunal de Contas (TC) ter chumbado o visto para a subconcessão da empreitada. Ao CM, a Infraestruturas de Portugal (IP) garantiu que já enviou recurso ao TC, que ainda estará por analisar.



"Entre a decisão do TC e as renegociações dos contratos com as concessionárias não me parece que isto avance nesta legislatura. Vai durar uns aninhos", lamentou ainda Hugo Pena, que realça que as obras "de remendo", feitas no início do verão, em partes do troço já estão a desgastar-se: "Já se nota altos e baixos no pavimento".



PORMENORES

Sem atas

O TC tinha chumbado o visto da empreitada por falta de atas do que foi negociado entre a IP e as concessionárias.



Autarcas

Os presidentes das câmaras de Tavira e Vila Real de Stº António e a ‘vice’ de Castro Marim, estiveram também na audição.



Via do Infante

Os autarcas pediram que as portagens na A22 sejam suspensas enquanto não for concluída a requalificação da EN125.