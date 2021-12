Manuel Pinho terá celebrado um contrato de consultoria falso com o Banque Privée Espírito Santo (BPES), banco do Grupo Espírito Santo (GES) em liquidação na Suíça, em 2013. O suposto contrato terá servido para justificar os alegados pagamentos do saco azul do GES à Tartaruga Foundation, offshore de Pinho e da mulher, nos dois anos anteriores.