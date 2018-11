Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rosa Grilo ataca PJ em nova carta a Moita Flores

A viúva fala do filho, continua a ignorar Luís Miguel Grilo e, pela primeira vez, nem fala do nome do amante.

01:11

Rosa Grilo escreveu uma nova carta a partir da Cadeia de Tires. O destinatário é Francisco Moita Flores. A viúva fala do filho, continua a ignorar o falecido Luís Miguel Grilo e, pela primeira vez, nem fala do nome do amante.



A viúva suspeita de matar o marido a tiro, sobe o tom e ataca a Polícia Judiciária usando a figura do filho: "O que pretendia saber era: num mandado de captura perfeitamente legal com as tais boas práticas e preocupações das autoridades, se é recorrente insultarem os filhos ou insultaram os pais à frente dos filhos", escreve.



Rosa Grilo garante que no dia 26, dia em que os inspetores da secção de homicídios foram a sua casa para a deter foi insultada: "Foi lamentável que o meu filho tivesse que ouvir os inspetores a gritarem comigo, a insultarem-me, com apenas conversas (…) que em nada podem contribuir para a consolidação do processo-crime", acrescenta.



Rosa Grilo fala no filho na carta que escreve a Francisco Moita Flores: "A minha preocupação não é outra que não o meu filho, assim se vê que não me conhece de lado nenhum."



Rosa Grilo está presa em Tires. O amante também é suspeito de participar no homicídio a tiro de Luís Miguel Grilo.



A viúva garante uma vez mais que está inocente.