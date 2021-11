Rotura de conduta de água corta avenida Fernão de Magalhães no Porto

A rotura de uma conduta de água obrigou ao corte de trânsito no sentido descendente da avenida Fernão de Magalhães, no Porto. A circulação rodoviária só deverá ser retomada às 05h00 da madrugada de amanhã, quinta-feira.

O trânsito está cortado naquela via, entre a praça Velásquez e a rua Nova de S. Crispim, na zona das Antas. Segundo o município do Porto, os transportes públicos no sentido descendente serão desviados junto à igreja das Antas, seguindo pela avenida dos Combatentes da Grande Guerra e retomando à Fernão de Magalhães no cruzamento com a rua de Aires de Ornelas. "A situação está a ser acompanhada no local pelas autoridades competentes", indica a autarquia.