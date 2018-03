Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba 200 mil euros em ouro

Cadastrado por furtos, de 40 anos, ameaça funcionária com faca em Grândola.

Por Joaquim Bernardo | 09:35

O assaltante deslocou-se a pé até à ourivesaria Milharadas, no centro de Grândola e, de faca, em punho ameaçou a funcionária. Em poucos minutos roubou cerca de 800 pequenas peças em ouro cujo valor ascende a mais de 200 mil euros. O assalto ocorreu sexta-feira.



Depois do homem sair, a funcionária deu o alerta para a GNR que iniciou, de imediato, uma operação para localizar o autor do crime, o qual tinha encetado uma fuga apeada pelas ruas da vila, levando consigo os artigos furtados num saco, sobretudo anéis, fios e pulseiras.



Durante as diligências, os militares detetaram e detiveram o suspeito, de 40 anos. Estava numa rua ainda perto do local do crime e na posse dos artigos roubados. Os militares acabaram por recuperar todos os bens que foram, posteriormente, devolvidos ao seu legítimo proprietário. A ourivesaria fica situada na Rua das Lojas.



Embora seja uma das zonas mais movimentadas da vila de Grândola, poucas pessoas se aperceberam do assalto, que ocorreu durante a manhã.

Segundo o que o CM apurou, o ladrão já tem cadastro por crimes de furto.



PORMENORES

Preso por furtos

O assaltante foi detido sem oferecer resistência. De acordo com fonte policial, o homem já cumpriu pena de prisão por crimes de furto. Saiu do estabelecimento prisional há cerca de quatro meses.



Presente a tribunal

O assaltante agiu sozinho e de cara destapada, apesar da hora e da rua onde fica a ourivesaria ser movimentada. Depois de detido pelos militares da GNR foi levado para o posto de Grândola. Ontem foi presente a um juiz do tribunal de Setúbal que decretou a prisão preventiva.