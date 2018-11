Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba banco no Barreiro e mostra a cara

Solitário entregou à bancária um saco de plástico do Pingo Doce e pediu-lhe que o enchesse com o dinheiro em caixa.

Por S.A.V. | 09:53

Um homem sozinho, de cara destapada e sem luvas, entrou esta sexta-feira à tarde numa dependência bancária do EuroBic na avenida Alfredo da Silva, no centro do Barreiro, pousou uma bolsa no balcão e anunciou um assalto dizendo que no interior tinha uma arma de fogo, que nunca mostrou.



O solitário entregou à bancária um saco de plástico do Pingo Doce e pediu-lhe que o enchesse com o dinheiro em caixa.



Acabou por fugir, às 15h00, com 1300 euros, sem nunca ter mostrado a suposta arma que dizia ter consigo. A PSP esteve no local mas a investigação transitou para a Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ. Os investigadores recolheram a videovigilância.