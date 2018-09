Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dupla espalha terror em assalto a banco

Dois franceses estão a ser julgados em Guimarães por roubo armado em 2014. Funcionária recordou o medo que sentiu.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Apontou a arma na minha direção e só disse: "é um assalto, façam o que eu digo e vai correr tudo bem. Fiquei em pânico". O relato de terror foi feito esta terça-feira, no Tribunal de Guimarães, por uma funcionária do banco Barclays, assaltado em janeiro de 2014 por dois franceses, que estão agora a ser julgados. O ataque armado aconteceu em plena luz do dia, numa altura em que, na dependência, estavam quatro funcionários e dois clientes. Considerados "altamente perigosos" e já a cumprir pena por roubos a bancos, os arguidos ficaram em silêncio.



Marta Ramalho, que era subdiretora do balcão assaltado, recordou ontem que os dois homens entraram armados e que pelo menos um "usava peruca e tinha a cara pintada de castanho escuro". A responsável confirmou ter autorizado a abertura da caixa multibanco e ter sido ela a abrir o cofre da primeira vez. "Quando o alarme do cofre soou, fui incapaz de me levantar. Estava tão aterrorizada que, se tentasse levantar-me, caía", lembrou.



Antes de abandonarem o banco com 82 mil euros num saco, os assaltantes fecharam as vítimas na copa. "Trancaram a porta e deram ordens para ficarmos ali pelo menos dez minutos. E nós cumprimos", rematou aos juízes a subdiretora.



Os assaltantes foram capturados no ano de 2015, após assaltos a bancos em Setúbal e Évora.

O julgamento em Guimarães decorre sob fortes medidas de segurança devido aos antecedentes da dupla de criminosos. Os arguidos respondem neste processo pelos crimes de roubo e sequestro.



PORMENORES

Roubam câmara

Para além dos 82 mil euros da caixa multibanco e do cofre, os dois assaltantes levaram ainda o sistema de videovigilância. O gravador foi encontrado um dia após o assalto.



Trinta minutos

Os dois franceses revelaram "à-vontade e tranquilidade" durante o assalto, que durou cerca de meia hora. Os dois arguidos ameaçaram funcionários e clientes, mas nunca os agrediram.



Fuga em Badajoz

Um dos arguidos responde também por condução perigosa. Durante uma fuga à GNR, em 2013, na fronteira de Elvas/Caia, escapou à GNR após uma troca de tiros, na cidade de Badajoz.