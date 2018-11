Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rouba farmácia e clientes em Cascais

Ladrão fugiu com cerca de 500 euros da caixa registadora, com três telemóveis e três carteiras.

Por J.T. | 06:00

Sempre com a mão no bolso, no qual dizia ter uma arma, um homem – vestindo roupa escura, de cara tapada e com um chapéu – atacou a farmácia Cristiana, em São Domingos de Rana, Cascais, na tarde de quinta-feira.



Fugiu com cerca de 500 euros da caixa registadora, com três telemóveis e três carteiras de funcionários e clientes. Segundo o CM apurou junto de fonte da PSP, o ladrão acabou por fugir numa moto4. A polícia está a investigar este assalto.