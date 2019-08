Roubavam bicicletas para vender em Cascais

A PSP de Cascais ‘caçou’ dois jovens de 20 anos que roubavam bicicletas para depois as venderem na internet. Apesar de terem sido apanhados na posse de quatro velocípedes roubados, foram libertados com termo de identidade e residência.Os dois jovens assaltaram um armazém na zona de Cascais na noite de terça-feira, de onde levaram quatro bicicletas avaliadas em nove mil euros. As vítimas apresentaram queixa pelo furto e no dia seguinte voltaram a contactar a PSP com dados novos sobre o caso.Uma das bicicletas mais valiosas já estava à venda numa plataforma de vendas online, por um preço muito abaixo. Quando foram apanhados, em Lisboa, os jovens estavam na posse de mais três velocípedes.