Um incêndio deflagrou este sábado de manhã numa fábrica de bicicletas na zona de industrial de Oiã, em Oliveira do Bairro.Segundo o que oconseguiu apurar, trata-se da fábrica Avantisbike.Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, de acordo com fonte oficial dos Bombeiros de Oliveira do Bairro.A mesma fonte informou que o alerta para este incêndio foi dado às 10h50.Encontram-se no local 89 operacionais apoiados por 34 viaturas.Em atualização