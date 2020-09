Roubo de relógios no Algarve Shopping rende 100 mil euros

Entre um a dois minutos. Foi este o tempo que demorou um assalto cirúrgico a uma loja de relógios, esta segunda-feira de manhã, no centro comercial Algarve Shopping, na Guia, no concelho de Albufeira.Segundo oconseguiu apurar, o roubo ocorreu por volta das 11h15. Um dos suspeitos entrou descontraidamente na Boutique dos Relógios e aproveitou que a funcionária estava de costas para partir o vidro de uma das montras com um martelo. Depois agarrou no maior número de relógios que conseguiu e fugiu a correr para um carro, onde estava um segundo suspeito à sua espera. Ao que oconseguiu apurar, os relógios roubados estão avaliados em mais de 100 mil euros.O assalto aconteceu de forma muito rápida e terá sido filmado pelas câmaras de vigilância da loja e do Algarve Shopping. Os seguranças do espaço comercial foram alertados rapidamente, mas não conseguiram evitar a fuga dos assaltantes. A GNR foi acionada e o caso está agora a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Albufeira.A mesma loja já foi assaltada várias vezes desde que abriu as portas. Em 2009, os assaltantes partiram uma montra e fugiram com vários relógios valiosos. Em 2012, uma funcionária foi surpreendida quando se preparava para fechar as portas, tendo sido sequestrada por quatro assaltantes. Em 2015, três homens encapuzados e armados ameaçaram as funcionárias do espaço e fugiram com dezenas de relógios.