Rui Pinto insinua caso do motorista de Vieira em tweet sobre avião com droga apreendido no Brasil

Um Falcon 900B com 500 kg de cocaína a bordo, e escala programada para Cabo Verde, rota tradicional do tráfico internacional. Em 2015, a culpa caiu no motorista. Veremos se em 2021 a culpa irá também cair no piloto.

O pirata informático Rui Pinto levantou esta sexta-feira algumas suspeitas sobre as ligações ao avião Falcon 900B com 500kg de cocaína que foi apreendido no Aeroporto de Salvador, no Brasil. Rui Pinto insinuou um caso de 2015 quando o motorista de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi apanhado a transportar droga."Em 2015, a culpa caiu no motorista. Veremos se em 2021 a culpa irá também cair no piloto", atirou o pirata informático numa alusão ao caso do antigo funcionário do Benfica e motorista de Luís Filipe Vieira que, em 2015, foi apanhado a transportar 9,5 quilos de droga."Futebol e tráfico de droga lado a lado mais uma vez", pode ainda ler-se no tweet.