O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os antigos desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante perderam o direito a serem julgados no STJ.Ambos foram afastados da magistratura na sequência de sanções disciplinares decorrentes do seu envolvimento no caso Lex, em que estão acusados por corrupção e abuso de poder.teve acesso, o Supremo sustenta que Rangel e Galante perderam o direito a foro especial e devem, por isso, ser julgados nos tribunais de primeira instância.O STJ considera que o juiz não terá de esperar pelo fim da instrução, que se prevê longa, já que afetaria o seu direito a ser julgado num prazo razoável. Ao, Vaz das Neves mostrou-se satisfeito por seguir de imediato para julgamento num caso em que se considera inocente - está acusado por corrupção e abuso de poder nos casos da manipulação da distribuição de processos.