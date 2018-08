Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ryanair força criança autista a sair de avião em Faro

Tripulação considerou que menina de 13 anos não estava com um adulto responsável, apesar de viajar com familiares.

Por João Mira Godinho | 01:30

Uma menina, inglesa, de 13 anos, autista, foi obrigada a sair do avião onde se preparava para voar, de volta a Inglaterra, e ficar no aeroporto de Faro, por a Ryanair considerar que não viajava com qualquer adulto. No entanto, a madrinha, que viajava com ela, também teve de sair do avião para que a criança não ficasse sozinha no Algarve.



A situação aconteceu na sexta-feira, 10 de agosto. Segundo a imprensa inglesa, que ontem revelou o caso, Daisy Maddock estava já no avião da Ryanair, com destino ao aeroporto de East Midlands, no Reino Unido, depois da família ter celebrado o 70º aniversário da avó da menina no Algarve, quando tripulação a obrigou a sair da aeronave.



Isto apesar de com ela estarem ainda tios, primos e a madrinha da menina.



Segundo a mãe, Michelle - que não fez a viagem por ter sofrido uma hemorragia cerebral dias antes do voo para Portugal -, a criança ficou muito assustada com toda a situação. Michelle, de 32 anos, explica que tratou de toda a documentação para que Daisy viajasse com a família. E acrescenta que no voo de Inglaterra para Portugal, não houve quaisquer problemas.



A Ryanair argumenta que a menina tinha marcações diferentes para os dois voos, o que terá levado a tripulação a pensar que estava sozinha, na viagem de regresso.



A companhia acrescenta que "num gesto de boa vontade", Daisy e "o adulto que a ficou a acompanhar foram colocados no voo seguinte", para Inglaterra.