Saca 30 mil euros em burla a casino online

O cadastrado, de 38 anos, já era procurado pelas autoridades para cumprir pena de prisão por burlas. Foi agora detido pela PJ em Mafra, assim como a mulher e a mãe, de 41 e 57 anos, por manterem um esquema com cartões de crédito, que usavam para fazer apostas e lucrar em jogos online. Tinham já sacado cerca de 30 mil euros.O homem obtinha os dados de cartões de crédito emitidos por entidades bancárias espanholas. Conseguia também dados pessoais alheios e usava tudo para criar perfis falsos no casino online do grupo Estoril Sol. Fazia apostas e o lucro entrava depois em contas a que tinha acesso.Os três detidos foram presentes a juiz para aplicação de medidas de coação. O homem acabou conduzido à prisão de Caxias, para cumprir pena.