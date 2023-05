Saiba quem é Elad Dror, o magnata israelita que montou teia de 300 milhões e subornou 'vice' de Gaia

Elad Dror, de 42 anos, é natural de Telavive, em Israel. O empresário, que com oito anos vendia limões, chegou a Portugal em 2010 e rapidamente se tornou um dos maiores investidores imobiliários do País, dono dos franchisings das marcas chinesas Huawei e Xiaomi.



A empresa do israelita, que está sediada na Rua do Rei Ramiro, em Gaia, tem em Portugal mais de 20 projetos, distribuídos por Gaia, Espinho, Porto e Braga, que contemplam mil apartamentos, 818 quartos de hotel, num investimento total de 750 milhões de euros e uma área de construção de 235 mil m2.









