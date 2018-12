Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salva-vidas de Ferragudo fez 70 salvamentos

Estação do ISN poderá ser reforçada com mais tripulantes.

Por Rui Pando Gomes | 08:43

A embarcação salva-vidas de Ferragudo já foi acionada, este ano, para mais de 70 salvamentos e assistências no mar e nas praias.



É uma das estações do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) com mais ocorrências do País a nível de socorro marítimo, e recebeu um voto de louvor atribuído pela Câmara de Lagoa.



Devido ao aumento do número de ocorrências, a Autoridade Marítima está a avaliar a hipótese de aumentar o número de tripulantes da estação algarvia.



"Estamos a olhar para esta estação pelo incremento de ocorrências que têm tido, pelo empenhamento que os tripulantes têm tido e para a necessidade de ter mais tripulantes", revelou ao CM o diretor-geral da Autoridade Marítima, vice-almirante Sousa Pereira.



O comandante da Capitania do Porto de Portimão, Ricardo Arrabaça, confirma que a estação "precisa de mais pessoal para permitir o descanso da tripulação e garantir a mesma prontidão".



A equipa do ISN foi reconhecida pelas ações de socorro que desenvolve, diariamente, junto da população e dos turistas que escolhem as praias do concelho de Lagoa para passar férias.



"As pessoas colocam-se em risco nas praias e nas falésia e são estes homens que colocam a sua própria vida em risco para salvar os outros e, por isso, merecem todo o nosso reconhecimento", referiu ao CM Francisco Martins, presidente da Câmara de Lagoa, que entregou ainda uma nova viatura à estação do ISN para missões de sensibilização e socorro também por via terrestre.