Sapadores tentam resgatar trabalhador dentro de grua a 30 metros de altura em Lisboa

Uma equipa de 16 elementos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa encontra-se, desde as 16h25 desta segunda-feira, a tentar resgatar um trabalhador que foi acometido de uma doença súbita enquanto trabalhava numa grua, a cerca de 30 metros de altura.

Fonte do Regimento disse ao CM que a intervenção está a decorrer na Avenida da Índia, junto ao Centro Cultural de Belém.

Uma equipa de bombeiros especializada em salvamentos em grande ângulo (grandes alturas), foi destacada para escalar a grua, e chegar até à cabine onde o trabalhador se encontra.

A mesma fonte explicou que o homem se queixa de dores no peito, e diz não conseguir sair do local de trabalho pelos próprios meios.

A PSP está no local, assim como meios do INEM, disponíveis para levar o trabalhador com urgência para uma unidade hospitalar.