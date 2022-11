Sargentos da GNR dizem que PSP ganha mais 50 euros mensais em cada patente

A Associação Nacional de Sargentos da GNR (ANSG) faz um balanço negativo da audiência desta quarta-feira com o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, denunciando a falta de atualização da tabela remuneratória desta força de segurança, que se mantém inalterada desde 2009.

A ANSG compara mesmo as remunerações da GNR com as da PSP (invocando que esta teve o respetivo estatuto remuneratório revisto em 2015), para considerar que os profissionais da Polícia de Segurança Pública estão a auferir mensalmente mais 50 euros, em média, que os colegas da GNR em cada patente.

"Verifica-se que os postos de Cabo, Cabo-Chefe, Cabo-Mor, Furriel, 2º Sargento e 1ºSargento, são os mais expostos a esta erosão salarial", refere a ANSG em comunicado.

O mesmo documento acusa José Luís Carneiro de ter demonstrado "um profundo desconhecimento e quiçá uma enorme impreparação política" durante a reunião mantida com as associações sócio-profissionais da GNR. "O Ministro da Administração Interna demonstrou desconhecimento na forma como se estrutura um sistema remuneratório, propondo-se a desvirtuar uma forma crescente e vertical da remuneração, desde a base até ao topo, cuja estruturação retributiva serve para distinguir as funções categoriais, o tempo de serviço, e ainda o próprio desenvolvimento das carreiras", refere a ANSG.

Assim, os Sargentos da GNR dizem não aceitar que o aumento salarial não seja estendido em toda a linha, na mesma proporção, mantendo apenas um aumento de 100 euros no posto de base (Guarda), sem acompanhar nos restantes a mesma proporção.